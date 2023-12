Simona Ventura svela l’abito da sposa e torna a parlare di Bettarini «Ho sbagliato»

Leggi su donnapop

(Di giovedì 14 dicembre 2023) In una recente intervista,ha aperto il suo cuore, parlando non solo del suo imminente matrimonio con Giovanni Terzi,ndo i dettagli del suo abito da, ma anche affrontando apertamente il passato con Stefano, il suo ex marito. Durante la trasmissione “Ballando con le Stelle”, Giovanni Terzi ha fatto la sua...