Simona Ventura fra amore e carriera | “É un momento molto fortunato”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) «Sposo Giovanni e mi sento rinata Bettarini? È finita anche per colpa mia» Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 23 É tornata. Non è stato semplice, ci è voluto del tempo e ha dovuto abbattere «molti muri, riattivando parti di me che credevo sopite». Ma è tornata. Che vinca o no, questa edizione di Ballando con le stelle è di diritto di. Che fosse brava a ballare si è capito subito, ma, sabato dopo sabato, la conduttrice non solo è rifiorita ma è tornata protagonista. Fino al tripudio dell’ultima puntata, in cui ha parlato con infinita tenerezza di Caterina, sua figlia adottiva, in cui il padre, militare, le ha detto quel «ti voglio bene» a lungo trattenuto per pudore e in cui Giovanni Terzi le ha chiesto di diventare sua moglie. Quindi si sposa. Congratulazioni! Se lo aspettava? «La proposta è stata realmente una sorpresa. ...