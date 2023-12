Si chiamerà Milano il nuovo Sport Urban Vehicle di Alfa Romeo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Si, il primodiatteso in primavera, che sarà disponibile anche in versione 100% elettrica e sarà presentato alla stampa internazionale ad aprile a. Il nome è un tributo alla città dove tutto ebbe inizio il 24 giugno del 1910. Con ilil marchio rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa, con una nuova proposta che incarna totalmente il DNA di nobileività Italiana tipico del marchio. “completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo” dichiara Jean Philippe Imparato, ceo di. Dal 1910 lo ...