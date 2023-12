Si andrà in pensione a 71 anni Il rapporto Ocse

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Mentre ampie fasce di popolazione attendono di capire, dopo l’affossamento di Quota 41, quali altre vie potranno essere esplorate per accedere allaanticipata, i più giovani vedono allontanarsi ulteriormente il momento in cui potranno lasciare il lavoro. L’aspettativa di vita e le politiche previdenziali dell’Italia, decisamente poco orientate ai giovani nell’ultimo ventennio, fanno si che chi entra nel mercato del lavoro oggi dovrà attendere di arrivare a 71per poter accedere al trattamento pensionistico. Lo mette nero su bianco l’nel‘Pensions at a glance’, sottolineando che si tratta dell’età più alta in Europa dopo quella prevista in Danimarca. L’aspettativa di vita “Per chi entra ora nel mercato del lavoro – si legge nel– l’età pensionabile normale ...