Sì ai negoziati per l' adesione di Ucraina e Moldavia nell' Ue | c' è l' accordo a Bruxelles

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Consiglio Europeo ha deciso di avviare iper l'dell'e della. Lo ha annunciato su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo che i capi di stato e di governo riuniti oggi ahanno trovato un'intesa che non sembrava scontata. L'ostacolo più grande era il veto dell'Ungheria di Victor Orban, apparentemente impossibile da aggirare. "Questa è una vittoria per l'. Una vittoria per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza", ha commentato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oltre all'e alla, il Consiglio oggi ha deciso di concedere lo status di candidato alla Georgia e pianificato di avviare icon la ...