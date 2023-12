(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dal 15 al 17 dicembre andrà in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di(Corea del Sud). I pattini veloci saranno chiamati a competere sull’anello di ghiaccio coreano e in casasi va indi una. La stagione, fino a questo momento, non ha riservato quei risultati che ci si aspettava dal gruppo azzurro, specialmente dalledella squadra nostrana. Si pensi al campione del mondo dei 500 metri,, che non sembra essere nella migliore condizione possibile. Si confida in un cambio di passo proprio a partire da questa tappa per proiettarsi alle competizioni del 2024 nel modo migliore. Da capire se questo rendimento sia frutto anche di una preparazione orientata alla massima ...

With Enhanced Support for Long - Form Video, Cloudinary Offers the Industry's Most Comprehensive Video API

...is the only video API offering robust programmatic and UI - based automations for both- and ... Cloudinary's unique combination of deep image and video expertise,record of AI innovation, ...

Short track, Italia in cerca di una svolta a Seoul: Pietro Sighel e Martina Valcepina le punte OA Sport

Short Track, CdM Pechino: Pietro Sighel e Luca Spechenhauser vincono le Finali B di 500 e 1.000 metri FISG

Piemonte capitale dello sport e dei giovani: al via il Trofeo Coni Winter 2023

Alle griglie di partenza la seconda edizione del “Trofeo CONI Winter Piemonte 2023” in programma da venerdì 5 a domenica 17 dicembre ...

Programma settimana sport invernali, calendario e orari: sci alpino, fondo, biathlon, snowboard, curling, salto

SPORT INVERNALI - La nona settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 73 eventi di Coppa del Mondo, spalmati su dodici discipline ...