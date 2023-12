“Sfida con Giovanni” | Napoli-Atletico Madrid agli Ottavi? Sentite Pablo Simeone

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Si sono ufficialmente conclusi questa sera i gironi di Champions League, che hanno decretato le pretendenti. Poteva andare meglio, ma anche peggio per l’Italia. Alla fine sono ben 3 compagini su 4 ad accederedi finale di Champions League, con il solo Milan di Pioli, semifinalista lo scorso anno, ad arrendersi ad un terzo posto che comunque consentirà ai rossoneri di giocari l’Europa League. Diegosul possibile confronto con ilIl, così come Inter e Lazio, è arrivato secondo, un piazzamento che a differenza della scorsa annata, in cui la banda Spalletti dominò il proprio raggruppamento arrivando prima, non permetterà ad Osimhen e compagni di trovare un avversario abbordabile. In precedenza, abbiamo elencato la lista ...