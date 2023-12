Sethu | ecco il nuovo singolo “Triste vederti felice”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) MILANO – Venerdì 15 dicembrepubblica “” (Carosello Records), brano intimo, nostalgico e malinconico che – prodotto dal gemello e fedele collaboratore Jiz – conclude l’anno discografico e ricco di soddisfazioni dell’artista: dalla partecipazione alla 73^ edizione del Festival di Sanremo sino alla realizzazione del suo primo tour, conquistando platee inimmaginabili e svariati riconoscimenti artistici, il 2023 è stato un anno di continua crescita per la “causa persa” savonese che sul palco musicale più importante d’Italia ha conquistato il grande pubblico da perfetto underdog senza nulla da perdere, ma solo sogni da realizzare. Confermando la sua indole da doomer e quel mix artistico tra l’attitudine verace ed esplosiva del punk e un liricismo introspettivo che si cala nel pop più fresco e ...

Sanremo 2024, da Fiorella Mannoia ai Negramaro: i 27 cantanti big in gara

I 27 big in gara a Sanremo 2024la lista dei cantanti in gara annunciati da Amadeus: Fiorella ... che nella serata cover dell'ultima edizione del Festival aveva accompagnato il rappernella ...

Sethu: ecco tutto ciò che sappiamo sull’artista in gara a Sanremo 2023 Radio Zeta

Sethu a Sanremo: ecco chi è e il testo della sua canzone "Cause perse" Domani

Gli artisti emergenti da ascoltare nel 2024

Schiuma e Mandark sono tra gli artisti che si sono esibiti in un evento dove brilla l'anima più punk della città Il sogno dell’artista si è realizzato: fuochi, laser e tanti ospiti, da Sangiovanni a ...

Sanremo 2024, tutti i Big in gara: ecco la lista completa

Amadeus ha annunciato al TG 1 i Big in gara al Festival di Sanremo 2024 . Un cast ricco di novità (aumentato per l’occasione a 27, più tre giovani per un totale di ...