Serie A | minuto di raccoglimento anche in Lazio-Inter | il motivo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da domani e per tutta la sedicesima giornata diA si osserverà undi. Questo varrà – ovviamente –per. IL RICORDO – Su tutti i campi, dallaA in giù, da domani sino a lunedì ci sarà undiin memoria di Antonio Juliano, per diciassette stagioni (dal 1961 al 1978, per poi chiudere al Bologna) colonna del Napoli e scomparso ieri all’età di ottant’anni. A deciderlo la FIGC, ricordando i successi ottenuti da Juliano in maglia azzurra su tutti gli Europei del 1968. Prima didomenica alle 20.45 all’Olimpico, quindi, ci sarà undi silenzio.-News - Ultime notizie e calciomercato ...