Serie A ancora protagonista in Arabia Saudita | Seedorf ambasciatore al WFS

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’evento ha visto la promozione del lavoro della LegaA ine in generale in Medio Oriente. Si è tenuta negli ultimi due giorni la seconda edizione del World Football Summit Asia, evento realizzato a Gedda ine che ha visto alcune delle organizzazioni calcistiche più importanti al mondo. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Juve - Inter, duello mentale: quanto incide Allegri nello spogliatoio

E se il discorso vale per il singolo, èpiù calzante per una squadra. Quella plasmata da Massimiliano Allegri , tra l'altro, non parte da una base di classe eccelsa, anzi. E l'anno passato ...

Dalla Serie C all'Europa League, è ancora De Zerbi vs Gattuso: i precedenti Sky Sport

Bardeggia emigra verso Nord, Capodaglio ancora in Serie D Youtvrs

Tutto sulla nuova serie Regina Rossa

Basata sul primo romanzo della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado, la serie thriller spagnola è ambientata a Madrid ed esce nel 2024 ...

Mercato Juve, a giugno si rinforza la retroguardia | Ecco l’ex Serie A che fa sognare i tifosi

Ottime notizie per il club bianconero, pronto a puntellare la difesa con un pezzo da 90 la prossima estate. In casa Juve è già tempo di pensare al mercato, anche se mancano ancora alcune settimane all ...