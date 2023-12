Sergio Alfieri | il medico del Papa sotto inchiesta | «Appuntamenti | visite e convegni mentre doveva essere in sala operatoria»

(Di giovedì 14 dicembre 2023) IldiFrancesco è, che ha operato due volte il Pontefice, è accusato di falso in atto pubblico. Il professore del Policlinico Gemelli avrebbe firmato il registro di presenza in alcune operazioni su alcuni pazienti negli stessi orari. Ovvero, grazie all’alternanza delle firme nel registro operatorio ha fatto più interventi in regime privato. Guadagnandoci. L’accusa arriva da un esposto che risale al luglio 2022. A indagare è il Nas, che ha verificato una serie di storie «sulla bocca di tutti». Poi ha acquisito dalla direzione sanitaria decine di cartelle cliniche e i relativi faldoni cartacei e digitali. I pazienti erano ricoverati sia in regime pubblico che nelle stanze solventi, cioè a pagamento.risultava persino ...

Venerdì sarà una giornata storica per i Lyons Piacenza, con ben 5 giocatori bianconeri in campo con le selezioni Azzurre. Nella doppia sfida tra Italia e Irlanda, con le categorie Under 23 e Under 20, ...

