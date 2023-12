Serata agrodolce per il Milan | la vittoria col Newcastle non basta | ora l’Europa League

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Era difficile, quasi impossibile, ma fino al 95? è stato tutto in bilico. Ilevita la figuraccia ed evita di salutare le coppe già a dicembre, ma per la prima volta nella sua storia retrocede in Europae si giocherà le proprie carte a partire da febbraio, intasando il suo calendario, ma con tante chance di alzare al cielo un trofeo importante, specie se il campionato sarà ormai andato e i punti di ritardo dalla vetta, al momento nove, resteranno tali o di più. Unacontro il, con una bella rimonta e una reazione d’orgoglio dopo un primo tempo per nulla positivo, era quello che serviva: il girone è sfumato prima, tra i due pareggi un po’ stretti iniziali e la sconfitta – brutta – contro il Dortmund di due settimane fa, questa sera bisognava fare il proprio dovere e poi sperare. Il BVB se ...