Sentite cosa scrivono | Porro scatenato | l' attacco frontale a Repubblica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una doppia morale evidente, con l'etichetta delle accuse sessiste che si applica solo sugli esponenti di una certa parte politica. Nicolainizia la puntata di Stasera Italia di giovedì 14 dicembre partendo dalle parole del neo presidente della Consulta Augusto Barbera, durante la conferenza stampa successiva alla sua elezione: "La Corte ha le carte non solo in regola ma è andata avanti. Se oggi le donne sono magistrati e poco a poco hanno avuto accesso anche agli uffici direttivi è dovuto a una sentenza costituzionale. Fino al 1960 le donne non potevano avere accesso agli uffici pubblici e nemmeno alla magistratura. Lo dico in particolare a molte donne impazienti, che nell'auspicare nuovi traguardi non bisogna dimenticare quelli che sono stati i progressi fatti. Non bisogna dimenticare tutto ciò che è stato fatto. Da quello che è stato fatto si ha la possibilità ...