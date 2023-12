Segno e derisione | i vip fanno terra bruciata intorno a Harry e Meghan

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le celebrity americane e il jet set che conta mollano: ogni iniziativa dei duchi di Sussex viene accolta con "sdegno e". A segnare un punto che sembra di non ritorno nella popolarità del principe figlio di Carlo e Diana e dell'ex star di Suits,Markle, è Hollywood reporter che ha inserito i nomi degli ormai ex membri della famiglia reale britannica nella lista dei "perdenti" del 2023. Sono in buona compagnia, va detto,sono accanto al nuovo proprietari di X-Twitter Elon Musk ed Ezra Miller, attore finito al centro di diversi scandali, mentre tra i "vincenti" figurano Taylor Swift, Margot Robbie e Greta Gerwing. A segnare l'offuscamento della stella dei duchi sono più che altro le motivazioni con cui la rivista del jet set hollywodiano ...