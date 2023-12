Sechi | Schlein e compagni sbarcano a Tirana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un tempo la sinistra era pronta a morire per Danzica, dall'invasione della Germania hitleriana in Polonia alla rivolta di Solidarnosc, dalla rivoluzione di Cuba al colpo di Stato contro Allende in Cile, la Grande Storia scorreva nelle vene dei comunisti nel Novecento. Poi è crollato il Muro di Berlino e isi sono smarriti. L'ultima frontiera della geopolitica creativa del Partito democratico è l'Albania, il vicino di casa dove i dem sperano di mettere a segno il colpaccio che restituirà loro il prestigio internazionale che meritano. Tutti in marcia con Elly, a sostenere la grandiosa battaglia per la libertà che si sta combattendo in queste ore acontro il despota Edi Rama, quel lungagnone che s'affaccenda con la camicetta nera, Giorgia Meloni. La sospensione della Corte di...