“Se c’è una cosa di cui mi pento…“ | Elena Cecchettin parla di Filippo Turetta e della paura della sorella Giulia

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Torna are, dall’Austria dove si trova per motivi di studio,di, uccisa dall’ex fidanzatol’11 novembre scorso. Lo fa durante la trasmissione Chi l’ha visto?, raccontando di essere pentita per non “essere stata così apertamente ostile verso”. Quello che emerge, dalle parole di, è il quadro di un rapporto tra sorelle con caratteri diversi, conche forse, ha spiegato la ragazza, evitava di dirle delle cose per non deluderla o forse per non farla preoccupare. “non mi ha detto certe cose – ha raccontato– Magari lei lo percepiva così, ‘Se le dico ...