Scoperto deposito del falso | sequestrati 90mila pezzi | un fermo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una stanza nel Rione Vasto di Napoli, zona stazione Centrale, custodiva 191 televisori di varie marche, diverse schede madri di televisori, circa 80 mila etichette, 200 borse, 50 sacche porta borsa, 30 scatole di scarpe ed 8 mila zip di varie marche di cui non ha saputo spiegare la provenienza il 48enne senegalese arrestato ieri pomeriggio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti, transitando in via Bologna, hanno notato l’uomo uscire da uno stabile con un bustone in spalla; lo stesso, alla vista degli operatori, nel vano tentativo di eludere il controllo di polizia, è rientrato nell’edificio dove è stato raggiunto e bloccato. Le accuse contro di lui sono di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Un suo connazionale di 58 anni, irregolare sul territorio nazionale, sopraggiunto sul posto ...