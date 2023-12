Sciopero del trasporto pubblico | venerdì presidio al Comune di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) USB conferma la sua scelta di disobbedire all'ordinanza del ministro Matteo Salvini che in modo illegittimo e violento ha deciso di colpire lonazionale dellocale riducendolo da 24 ore a 4 ore. Gli autoferrotranvieri in Campania domani incroceranno le braccia per protestare contro l'attacco al diritto di, per chiedere salari adeguati al reale costo della vita, un rinnovo contrattuale di almeno 300 euro mensili, migliori condizioni di lavoro e maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. "La disobbedienza a questo atto è da noi ritenuta necessaria per tentare di fermare l'attacco al diritto diin questo paese. Senzai lavoratori sono disarmati, più poveri ed in balia di padroni sempre più arroganti; ecco ...