Sciopero Annunciato a Stellantis | Protesta dei Sindacati per la Sicurezza sul Lavoro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Chieti - Le organizzazioni sindacali USB e SLAI COBAS hanno proclamato unopresso lo stabilimentoEurope ad Atessa (Chieti) per domani, venerdì 15 dicembre. L'astensione dalcoinvolgerà diversi turni e è stata indetta in risposta a una serie di incidenti sulche hanno sollevato gravi preoccupazioni sulladegli operai. Il 13 dicembre, un serio incidente si è verificato quando la catena che trasportava le scocche dei furgoni sulla linea di montaggio sottoscocca UTE 7 si è rotta, causando la traslazione anomala di diverse scocche. Questo incidente ha causato ferimenti a un lavoratore e ha generato paura tra gli operai circostanti. In un precedente episodio avvenuto il 7 dicembre, due manutentori, di cui uno esterno, erano rimasti feriti a seguito dello scoppio ...