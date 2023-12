Sci alpino | Paris | “Sono soddisfatto” Innerhofer | “Non ci credevo” Casse | “Volevo la rivincita”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Discreto risultato di squadra per l’Italia nella discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, anche se nessun azzurro è rientrato in top-10 sulla pista Saslong. Dominikha concluso in undicesima posizione a 0.52 dal vincitore, ovvero il sorprendente statunitense Bryce Bennett sceso con il pettorale 34. Alle spalle dell’altoatesino sipiazzati Christof(12mo a 0.54) e Mattia(12mo a 0.54), mentre Florian Schieder ha terminato al quindicesimo posto (a 0.59). Gli azzurri hanno parlato ai microfoni della Rai. DOMINIK: “partito bene con il piede giusto nella prima gara. Non è stata la sciata perfetta, c’è da lavorare ma ...