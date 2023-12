Sci alpino maschile | calendario Coppa del mondo 2023 2024 | le date delle gare

(Di giovedì 14 dicembre 2023) 13 discese, 8 Super G, 11 giganti, 13 slalom. Sono 45 ledelladeldi sci, un'annata intensa che prende il via domenica 29 ottobre a Soelden, in Austria, con uno slalom gigante. A novembre, sabato 11 e domenica 12, saranno di scena i velocisti con due...

Sci alpino, discesa Val Gardena 2023. Paris: 'La stagione parte col piede giusto', Casse: 'Mezza rivincita'

'Sono veramente soddisfatto. La stagione parte con il piede giusto, era la prima gara e non sarà stata una sciata perfetta ma molti dettagli sono a posto. Sono vicino ai migliori e con un po' di ...

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA: gara vera oggi sulla Saslong. Orario e pettorali OA Sport

LIVE! discesa maschile Val Gardena, Kilde favorito sulla Saslong! Diretta scritta e aggiornamenti in diretta Eurosport IT

Sci alpino, Paris: “Sono soddisfatto”. Innerhofer: “Non ci credevo”. Casse: “Volevo la rivincita”

Discreto risultato di squadra per l'Italia nella discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, anche se nessun azzurro è rientrato in top-10 s ...

Azzurri fuori dalla top ten, ma sono quasi tutti promossi al debutto. Paris: "Gara che mi dà tanta fiducia"

La prima sfida stagionale di velocità in Val Gardena vede Dominik Paris chiudere 11°, miglior italiano al traguardo della discesa sprint sulla Saslong. Casse sbaglia ...