Sci alpino | finalmente si parte con la velocità maschile! Prima discesa sul tempio della Saslong | Kilde l’uomo da battere

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Iniziano oggi due settimane e mezzo da sogno per il Circo Bianco maschile: Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Luoghi iconici, piste entrate di diritto nella storia che farannoalzare i giri del motore alla Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Oggi va in scena lagara veloce dell’intera stagione, visto che il meteo ha fatto tabula rasa dei fine settimana di Zermatt/Cervinia e Beaver Creek, che recupera appunto una delle due discese transfrontaliere cancellate. Il meteosembra aprire uno squarcio di sole per far si che si porti a termine un intero fine settimana di gare. Neve che però ci ha messo lo stesso lo zampino, con la seconda prova prevista ieri che è stata cancellata. Sciatori che quindi hanno avuto un solo training per testare il manto, provare le linee di ...

Sci, tre giorni di fuoco sulla Saslong: tutti contro Kilde. Ma la prima discesa è a rischio rinvio

maschile: il calendario ...

Sci alpino, una discesa di Beaver Creek recuperata a Wengen: quattro gare sul Lauberhorn! OA Sport

Sci alpino oggi in TV, dove vedere discesa libera maschile in Val Gardena: gli orari

Oggi giovedì 14 dicembre alle 11:45 la discesa maschile di Coppa del Mondo di sci 2023 in Val Gardena. Dieci azzurri convocati per un weekend di gare veloci. Le prove sono iniziate martedì: attesa per ...

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA: Paris e gli azzurri cercano l’impresa sulla Saslong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa libera della Val Gardena, valevole come recupero della discesa non disputata a Cervinia, per la C ...