Sci alpino | discesa Val Gardena 2023 Paris | “La stagione parte col piede giusto” | Casse | “Mezza rivincita”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Sono veramente soddisfatto. Lacon il, era la prima gara e non sarà stata una sciata perfetta ma molti dettagli sono a posto. Sono vicino ai migliori e con un po’ di lavoro posso stare davanti”. Lo ha detto Dominikdopo l’undicesimo posto nelladi Val. Gli fa eco Mattia, dodicesimo: “E’ una gara che dà fiducia, sia tecnicamente che sul fronte della sicurezza che sta crescendo dopo la passata. Con una gara così ridotta siamo tutti vicini in classifica. Volevo una piccola, diciamo che ne è arrivata. Poteva arrivare qualcosa di meglio ma un piccolo errore al Ciaslat mi ha precluso un risultato migliore. Voglio vedere il ...

Chamonix - Mont - Blanc, una Francia da sogno

...suggestive destinazioni turistiche invernali dell'arco, ha molte sorprese in serbo per i suoi visitatori. Andiamo alla scoperta delle sue bellezze. Chamonix - Mont - Blanc, tra piste dae ...

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA: gara vera oggi sulla Saslong. Orario e pettorali OA Sport

LIVE! discesa maschile Val Gardena, Kilde favorito sulla Saslong! Diretta scritta e aggiornamenti in diretta Eurosport IT

Val Gardena, in discesa Bennett beffa Kilde e Odermatt. Paris 11°

Discesa libera a sorpresa in val Gardena, valevole come recupero della discesa non disputata a Cervinia, per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Nella gara che inizia il trittico italiano nella ...

Sci, Coppa del Mondo: Goggia e Brignone inseguono quota 24

Lo sci alpino femminile fa tappa in Val d'Isère: le italiane alla ricerca di un successo storico. Un'assente illustre al via ...