Schwoch | “Non smetterò mai di ringraziare Juliano | sul Napoli ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Stefam, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Un ricordo della persona che l’ha scelta per ilin quella sessione invernale del ’99, Antonio. “Non può che essere un ricordo positivo, e non solo per il fatto di avermi portato a, per il quale nonmai di ringraziarlo, ma per la persona che era. Una persona che aveva la pelle azzurra e lo trasmetteva, facendoti capire l’importanza della maglia che indossavi. A qualcuno non serviva, a qualcun altro, invece, serviva tanto. Aveva sempre una parola di conforto, mai critica ma sempre per costruire qualcosa di importante. Un supporto che ti aiutava a comprendere cosa fossee la sua importanza. Ho una casa lunga ...