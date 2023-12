Scafati | mozione consiliare per introdurre il salario minimo

Leggi su zon

(Di giovedì 14 dicembre 2023) I Consiglieri comunali diMichele Grimaldi e Francesco Velardo hanno protocollato unavolta ad approvare misure a sostegno delper tutti gli appalti pubblici e le commesse, dirette e indirette, del Comune di. L’obiettivo è far sì che tutte le lavoratrici ed i lavoratori impegnati in commesse di natura pubblica afferenti il Comune, dai lavori pubblici alle politiche sociali, abbiano unche rispetti i parametri minimi sanciti dai CCNL di categoria, ed in ogni caso mai inferiore ai 9 euro lordi l’ora. “È intollerabile che vi siano lavoratrici ed i lavoratori pagati con soldi pubblici che siano vittima di sfruttamento, sottopagati, esempi deleteri del cosiddetto lavoro povero. Soprattutto e spesso in caso di ...