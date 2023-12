Santocielo | la recensione | è stata la mano di Dio?

Leggi su screenworld

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Correva l’anno 2019, e pochi mesi prima che la pandemia mettesse in ginocchio il mondo intero, Ficarra e Picone conquistavano il botteghino italiano con Il primo Natale, commedia che trasportava il popolare duo siciliano a Gerusalemme in concomitanza con la nascita di Gesù. Un successo che ha reso inevitabile l’idea di sfruttare il mese di dicembre per il loro progetto cinematografico successivo, quello di cui parliamo nella nostradi, nato dal desiderio congiunto (ma inizialmente separato), dei due attori e del regista Francesco Amato, di fare una commedia incentrata sugli angeli (la sceneggiatura èscritta ex novo poiché agli uni non piaceva il primo soggetto dell’altro, e viceversa). Ed eccoli pronti, quindi, ad arrivare nelle sale dall’alto dei cieli.Genere: CommediaDurata: ...