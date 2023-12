Santocielo | Dio un imbranato? Blasfemia | il parroco di Agrigento contro il film di Ficarra e Picone

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Don Mario Sorce,di, ha definito 'blasfemo' il nuovodei due comici siciliani. Si è scatenato un polverone sui social per le parole pubblicate in un post da don Mario Sorce,della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù die responsabile della Pastorale sociale e dell'Arcidiocesi di. Il prete ha criticato il nuovodi, diretto da Francesco Amato. Sulla pagina Facebook della parrocchia, don Mario Sorce ha scritto:"Unblasfemo che offende il nostro Credo e le nostre tradizioni. Personalmente, sono molto dispiaciuto perché ero un loro estimatore come comici e soprattutto perché ...