Santa Maria Maggiore | si presenta il documentario sul coro restaurato

La pista mariana per l'ultima "rottura" di Bergoglio

Dopo l'intervista in cui ha espresso le proprie volontà funerarie sono qui che mi domando: perché mai ha deciso di farsi tumulare, quando Dio vorrà, inMaggiore e non in San Pietro come ...

Papa Francesco: «Ho già preparato la mia tomba a Santa Maria Maggiore» Corriere della Sera

Papa Francesco: “Ho preparato la mia tomba in Santa Maria Maggiore. Dimissioni Sarà il Signore a dire basta” la Repubblica

La pista mariana per l'ultima "rottura" di Bergoglio

Dopo l'intervista in cui ha espresso le proprie volontà funerarie sono qui che mi domando: perché mai ha deciso di farsi tumulare, quando Dio vorrà, in Santa Maria Maggiore e non in San Pietro come ...

Blitz in carcere casertano, droga nei panni stesi ad asciugare

Blitz antidroga ieri mattina nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere dove i cani poliziotto Iron e Onia distaccamento Cinofili Avellino-Benevento hanno scovato sostanze stupefacenti anche ...