Sanremo | accostato come erede di Amadeus | esce allo scoperto

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 dicembre 2023) In attesa che si schiuda il sipario alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di, in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio, ci si interroga su chi sarà l’del direttore artistico. Grande attesa tra i milioni di appassionati per scoprire cosa avrà da riservare la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di, che avrà il via il 6 febbraio e che vedrà nuovamente alla conduzione e alla direzione artistica. Quest’ultimo, grande artefice di un successo straordinario che il Festival diha riscosso negli ultimi anni, è arrivato al capolinea, dopo che ha annunciato a più riprese che il 2024 sarà il suo ultimo anno all’Ariston. Il conduttore RAI non ha chiuso a un ritorno in futuro, ma frattanto la rete pubblica ...