Sanità | in Lombardia stop a medici e infermieri “gettonisti” Bertolaso | «Svolta importante»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Inai cosiddetti ‘’, queie quegliche prestano la propria opera tramite cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche e vengono remunerati in proporzione alle singole presenze per la copertura dei servizi sanitari. Lo ha deciso la Giunta regionale che ha approvato una delibera, immediatamente esecutiva, proposta dall’assessore al Welfare Guido, puntualizzando che i contratti in essere andranno a naturale scadenza senza alcuna possibilità di rinnovo.ai, segno di rispetto «Mi verrebbe da dire “un atto dovuto”, un provvedimento che va a riequilibrare un modello iniquo. Credo che sia un doveroso segno di rispetto verso tutto il personale che lavora negli ospedali ...