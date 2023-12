Sanità | il governo aggiorna i piani nazionali e punta sulla ricerca

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’Italia ha un nuovo Piano nazionale per le malattie rare. Dopo sette anni di attesa, il Piano 2023-2026 – che il mese scorso ha ottenuto il parere favorevole in Conferenza Stato-Regioni – vuole affrontare le criticità ancora presenti legate alle malattie rare con lo scopo di tutelare chi convive con questo tipo di patologia, pari a circa 2 milioni di persone. Una cifra importante, soprattutto se si considera che il 15% dei pazienti è costretto a spostarsi sul territorio nazionale per cercare le cure migliori: i centri a più elevata specializzazione legati alla rete europea sono assenti in sette regioni. GEMMATO: “BELLA PAGINA DI STORIA” Si tratta di “una bella pagina di storia e una pietra miliare da cui partire”, come ha suggerito il Sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell’apmento “Il nuovo piano nazionale malattie rare: una sfida al ...