Samsung Galaxy F14 | partito il rilascio della One UI 6 0 con Android 14

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su14 per un altro dispositivo. Questa volta, a riceverlo è un dispositivoserieF, come avremo modo di approfondire nei prossimi paragrafi. Come riportato da “SamMobile“, ilF14 5G riceverà la One UI 6.0 in India, una settimana dopo ilM14 5G , che è più o meno lo stesso dispositivo con un nome diverso. L’upgrade riservato alF14 presenta la versione firmware E146BXXU2BWL1 e include la patch di sicurezza di novembre 2023, l’ultima finora messa a disposizione dal colosso da Google. L’aggiornamento ha una dimensione di circa 2GB e può essere scaricato via etere dal menu “Impostazioni > Info sul telefono > ...