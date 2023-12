Salute sessuale | i maschi ancora “discriminati” per colpa di tabù e pregiudizi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) - La soppressione della visita di leva, che veniva effettuata verso il 17-18° anno di età del giovane adolescente, ha portato ad incrementare il gap tra i due sessi. Gli esperti: “Chi è contro l'educazionenelle scuole di ogni ordine e grado, lavora consciamente o inconsciamente per la pornografia in rete; chi è contro l'educazione sentimentale che cambi il passo alla mentalità patriarcale, centrata sulo e sul suo potere rispetto alle donne e alle differenze di genere, è a favore dei violentatori e degli abusatori; chi non favorisce l'insegnamento della sessualità nelle facoltà di medicina e di psicologia, è totalmente disinteressato a qualsiasi livello di miglioramento del sapere medico”. 14 dicembre 2023 - L'approccio epidemiologico e clinico delle malattie dell'apparatoe della riproduzione è ...