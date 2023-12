Salto con gli sci femminile | Annika Sieff brilla in qualificazione ad Engelberg Supera il taglio anche Lara Malsiner

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Si apre con un bilancio tutto sommato positivo per i colori azzurri la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci, in programma sul trampolino grande HS140 di. Le qualificazioni odierne hanno infatti promosso in gara-1 (prevista domani alle ore 15.30) due italiane su tre, fornendo però delle indicazioni molto interessanti in vista delle due competizioni individuali del fine settimana svizzero.ha subito trovato un buon feeling con l’impianto elvetico sin dai salti di allenamento (13ma e 21ma nei training ufficiali), ripetendosi poiincon una prestazione convincente valevole per il 15° posto assoluto con 115.5 metri e 92.2 metri in condizioni di vento alle spalle (partendo da due ...