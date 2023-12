Salta il Grande Fratello del lunedì. Ecco perchè

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Alfonso Signorini (US Endemol Shine) Cambio in corsa per il. Dalla prossima settimana, il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà infatti più in onda col consueto doppio appuntamento settimanale, ma terrà compagnia ai telespettatori soltanto il sabato fino alla fine di dicembre. La notizia è stata confermata da Rebecca Staffelli sui social. Stando a quanto ci risulta, la motivazione è legata alla messa in onda di Io Canto. La semifinale del programma di Gerry Scotti era in programma giovedì 21 dicembre per lasciare spazio mercoledì alla Coppa Italia. A Cologno hanno deciso di anticiparla al 18 dicembre, salvo nuovi ripensamenti (che a Mediaset sono all’ordine del giorno). Tornando al, la Staffelli ha ricordato che i prossimi appuntamenti saranno sabato 16 e sabato 23. ...