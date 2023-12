Salerno | fugge dai domiciliari ed effettua rapina | arrestato

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Lo scorso 12 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di un uomo, tale G.C., accusato dei reati di evasione e furto aggravato. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione dove era sottoposto agli arrestiper recarsi presso un supermercato all’interno del quale rubava svariata merce. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo d’impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.

