Salernitana | Iervolino | “O i calciatori giocano con amore o sarà la loro tomba sportiva”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “I giocatori devono prendersi leresponsabilità. Devono giocare a Salerno per la gioia di volerlo fare perdella città o per la paura perché potrebbe essere la. Avrò un pugno durissimo con molti di”. Lo ha detto il presidente della, Daniloin un intervento in diretta sui canali social della società granata. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno totalizzato solamente 8 punti in classifica e sono ultimi in classifica. “Ho cercato di essere spesso presente e ho sempre avuto a cuore le sorti dei. Almeno tre volte al giorno, anche quando non sono presente, sono a telefono con i vari dirigenti per sapere cosa fanno i giocatori dal punto di vista lavorativo e delle ...