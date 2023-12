Salernitana | Iervolino durissimo | “Fazioni nello spogliatoio Via chi non lotta”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Clima pesante in casa granata dopo la contestazione dei tifosi al termine della partita contro il Bologna: il presidente si sfoga in conferenza

Calcio: Iervolino 'Spogliatoio Salernitana lacerato, avrò pugno duro'

... il presidente Daniloci "mette la faccia", così come gli urlavano i tifosi due giorni fa.dirigente granata svela quelle che sono le problematiche che avrebbero portato laall'...

Danilo Iervolino, il patron della Salernitana, ha annunciato una vera e propria rivoluzione a gennaio: "Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare ...

Salernitana, Iervolino: "squadra si prenda sue responsabilita'"

"Siamo ultimi in classifica e questa non e' una squadra costruita per stare li'. Abbiamo tanti nazionali, giovani promettenti e ho speso tanti ...