Salario minimo | Francesco Rotondi | Cgil ha abdicato a suo ruolo nella contrattazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Labitalia) - "Lae il: storia di una metamorfosi. Da una opinione storica di scetticismo sulla misura, in pochi mesi la principale organizzazione sindacale italiana è passata ad una netta presa di posizione a suo favore. Certo, il cambiamento di contesto politico e sociale probabilmente ha facilitato il salto di paradigma lasciando, tuttavia, radicate perplessità in molti leader storici del sindacato guidato da Maurizio Landini. Lasi è schierata in prima fila, rompendo anche l'unità sindacale con la Cisl, fra coloro che ritengono giusto e necessario l'intervento legislativo del quale tenta di disegnarne i contorni e i confini. Una virata che suscita più di una perplessità che definirei oggettive. Tra queste ve n'è una più di tutte". Così, con Adnkronos/Labitalia, ...