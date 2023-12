(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Lae il: storia di una metamorfosi. Da una opinione storica di scetticismo sulla misura, in pochi mesi la principale organizzazione sindacale italiana è passata ad una netta presa di posizione a suo favore. Certo, il cambiamento di contesto politico e sociale probabilmente ha facilitato il salto di paradigma lasciando,

Salario minimo, Francesco Rotondi: "Cgil ha abdicato a suo ruolo nella contrattazione"

... rompendo anche l'unità sindacale con la Cisl, fra coloro che ritengono giusto e necessario l'intervento legislativo del quale tenta di disegnarne i contorni e i confini" "La Cgil e il:...

Il giuslavorista: 'La Cgil si è schierata in prima fila, rompendo anche l’unità sindacale con la Cisl, fra coloro che ritengono giusto e necessario l’intervento legislativo del quale tenta di disegnar ...