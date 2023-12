Salario minimo | Appendino | ' delega a governo inutile | serve soglia 9 euro l' ora'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Di fronte ai numeri del rapporto Inapp, ildi Giorgia Meloni e la maggioranza che lo sostiene dovrebbero chiedere scusa per aver affossato la pdl sullegale a prima firma del presidente Giuseppe Conte, malamente sostituita con un'legge, e fare subito marcia indietro". Così la deputata e vicepresidente del M5S, Chiara. "Negli ultimi trent'anni, a fronte di una crescita dei salari reali del 32,5% nella media dei Paesi dell'Ocse, in Italia gli stessi salari reali hanno fatto registrare un misero +1%. Ciò dimostra che la contrattazione collettiva, che pure in Italia ‘copre' la stragrande maggioranza dei lavoratori, da sola non è stata e non è sufficiente a garantire loro salari dignitosi. Introdurre una ...