SAB Ultras Monza | i tifosi sempre al bar

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’acronimo S.A.B. significaAl Bar perché quando idelandavano in trasferta si fermavanoa bere qualcosa al bar dello stadio e, se in alcuni casi non potevano farlo perché lo stadio ne era sprovvisto, allora affiggevano lo striscione al contrario. Il gruppo nacque nel 1994 per tifare la nazionale italiana ai mondiali negli Stati Uniti, come dimostra la scritta verde SAB sullo sfondo bianco e rosso dello striscione. Per ilretrocesso in serie C1 quello non fu infatti un periodo facile. Tre anni dopo arrivò però la promozione in Serie B e con essa l’aggiunta di altri gruppiche fecero diventare i SABuno dei gruppi più longevi. Nel 2024 festeggeranno infatti il loro trentesimo compleanno. La Serie A è ...