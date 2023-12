Rugby | l’Italia rischia di perdere Riccioni per il 6 Nazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Brutte notizie in casa Italia in vista del prossimo Guinness Sei2024. Marco, pilone destro azzurro, si è infortunato indossando la maglia dei Saracens eun lungo stop che potrebbe impedirgli di partecipare al torneo continentale. Il club inglese ha pubblicato gli aggiornamenti sulla situazione infortunati e alla voce Marcosi legge un laconico “Fuori per circa 12 settimane per un infortunio al collo. Spera di tornare in tempo per le Sei”. Parole pesanti per Gonzalo Quesada, il nuovo ct azzurro che ora dovrà ridipingere la prima linea azzurra. 12 settimane significano che, in teoria, il pilone azzurro potrebbe tornare in campo a fine febbraio, nella migliore delle ipotesi per Francia-Italia il 25 febbraio, ma più credibilmente per gli ultimi due incontri di ...