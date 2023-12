“Rubavo al supermercato | tornavo a casa 500 600 euro di roba Poi sono cambiato” | così Achille Lauro racconta di essere stato “cresciuto da pregiudicati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023), prima di rifugiarsi in America per iniziare a lavorare al suo prossimo album, ha presentato il suo primo docu-film “Ragazzi Madre – L’Iliade”, disponibile su Prime Video. “Non è una storia, ma un poema epico” è la premessa per chi vuole addentrarsi dentro il racconto di un viaggio da icona urban della periferia romana, “ragazzo-madre” di amici e figli di nessuno a icona musicale sui palchi e imprenditore. “Volevo i soldi che non avevo mai visto, le cose che non avevo mai fatto – iniziaa commentare il suo docufilm -. Le prime volte, mi ricordo, a 14 anni mi sentivo ricco con 50. Quando li avevo in mano fu tipo la prima sco**ta. Quello fu il concepimento. Lache vendevamo fecondava le strade”. L’inizio del film spiega cheda ...