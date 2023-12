(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) –lunedì 18sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delleduedelladelle cartelle''. Lo comunica l'Agenzia delle ent-riscossione spiegando che la misura è contenuta in un emendamento al decreto legge anticipi, approvato dal parlamento in via definitiva. La proposta di modifica, si

Decreto anticipi è legge, da affitti brevi a bonus psicologo: cosa prevede

Dalla regolamentazione degli affitti brevi, al raddoppio dei fondi per il bonus psicologo, dal taglio dell'iva per gli interventi estetici alla mini proroga per la, il cosiddetto decreto legge anticipi, approvato in via definitiva alla Camera, con 164 voti a favore e 115 contrari, diventa legge. 'Oggi diventa legge la regolamentazione degli ...

Rottamazione quater, 18 dicembre termine ultimo per mettersi in regola con prima e seconda rata. A chi interes ilmessaggero.it

Dl Anticipi, via libera della Camera. Sì alla proroga della rottamazione quater - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Rottamazione quater, c'è la proroga: prime due rate entro 18 dicembre

delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle''. Lo comunica l'Agenzia delle entrate-riscossione spiegando che la misura è contenuta in un emendamento al decreto legge anticipi, ...

Rottamazione quater, prorogate le prime due rate: c'è ancora tempo fino al 18 dicembre. A chi interessa e come fare

Grazie un emendamento alla conversione del Decreto Anticipi presentato lo scorso 6 dicembre è possibile una riapertura della rottamazione quater fino al 18 dicembre per tutti. Le prime ...