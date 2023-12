(Di giovedì 14 dicembre 2023) Laha individuato un grande obiettivo per la. Si tratta di Arthur Theate, ex-e quest'anno al Rennes su cui c'è...

Roma, un ex - Bologna per la difesa

Commenta per primo Laha individuato un grande obiettivo per la difesa. Si tratta di Arthur Theate , ex -e quest'anno al Rennes su cui c'è la concorrenza della Fiorentina .

La classifica delle 100 migliori cucine al mondo, Italia in vetta: Roma, Bologna e Napoli sopra tutti Fanpage.it

ROMA, A GENNAIO POTREBBE ARRIVARE L'EX BOLOGNA THEATE - Sportmediaset Sport Mediaset

Bologna rende omaggio a Felice Giani con una mostra monografica

Complice il bicentenario della morte, Felice Giani è protagonista della mostra ‘Felicissimo Giani’ in programma a Bologna negli spazi sotterranei ... Felice Giani (San Sebastiano Curone, 1758 - Roma, ...

A Roma i massimi esperti di Machiavelli, l'uomo che svelò gli intrighi del potere

Roma sta ospitando il più grande convegno mai dedicato a Niccolò Machiavelli. Inaugurato il 13 Dicembre presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, è organizzato da ...