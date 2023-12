Roma-Sheriff Tiraspol 3-0 | Mourinho | “Secondi per colpa nostra Sorteggio? Molte squadre non sarebbero contente di trovarci”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Perfiniamo. Abbiamo fatto un’unica partita orribile, quella di Praga, che ha deciso la situazione per il primo posto. Dobbiamo giocare due partite in più con una rosa che ha bisogno di partite in meno. E dovremo farlo contro una delleimportanti che scendono dalla Champions, ma anche loro non sonodi”. Lo ha detto il tecnico della, Josèdopo la vittoria per 3-0 sulloche non è bastata per regalare ai giallorossi l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Adesso per Lukaku e compagni si aprono le porte dello spareggio contro una ‘retrocessa’ dalla Champions: “Nella scorsa stagione il Benfica è arrivato ai quarti di finale e per loro è una grande ...