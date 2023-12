Roma-Sheriff 3-0 | Mourinho secondo in girone Europa League

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Lasi impone 3-0 sulloallo stadio Olimpico nell'ultima gara del gruppo G dima chiude con 13 punti, alposto dietro lo Slavia Praga con 15, e andrà a giocare il playoff con le squadre che retrocedono dalla Champions. La formazione diparte subito forte e si porta in vantaggio all'11 con Lukaku per raddoppiare con Belotti al 32' sfiorando il vantaggio in più di un'occasione ma il contemporaneo vantaggio di 4-0 dello Slavia sul Servette al termine dei primi 45' minuti, frena poi nella ripresa lo slancio dei giallorossi. Al termine della partita il tris con il giovane Pisilli. Senza Dybala, Smalling, Mancini, Spinazzola, Ndicka e Kristensen,manda in campo una formazione ...

Roma, Pisilli: 'Gol Lo sogno da tutta la vita, sono romanista fin da piccolo. Su Mourinho'

Commenta per primo Niccolò Pisilli , centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3 - 0 contro lo, al quale ha contribuito con il suo primo gol in giallorosso. Di seguito le dichiarazioni: IL GOL - ' Un'...

La Roma batte lo Sheriff ma passa come seconda: servono i playoff La Gazzetta dello Sport

Europa League, Roma-Sheriff Tiraspol 3-0: giallorossi ai playoff Sport Mediaset

Roma, emozione Mourinho: “Stavo per piangere anche io. Questi ragazzi sono romanisti”

La Roma vince 3-0 con lo Sheriff ma resta seconda nel girone, dovendo passare quindi per il play-off: le parole di Mourinho in conferenza stampa La Roma non riesce nell’impresa che non dipendeva solo ...

Mourinho: "Secondi per colpa nostra, ma ho deciso di non piangere"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di Europa League vinto per 3-0 contro lo Sheriff. Bilancio sul girone "Il ...