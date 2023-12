Roma-Sheriff 0-0 LIVE | Karsdorp vicino al gol del vantaggio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per l’ultima giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,Tiraspol si affrontano nel match valido per l’ultima giornata dei gironi dell’Europa League 2023/20240-0: sintesi e moviola 1? – Inizia il match. 3? –! Il terzino dellava a un passo dal gol del. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino: Svilar; Celik, Cristante, Llorente;, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.A disp.: Rui Patricio, Boer, ...