Roma | Pisilli e il primo gol | Mourinho commosso per il baby

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Un sogno". Niccolò, 19 anni, si toglie lo sfizio di realizzare il terzo gol nella vittoria dellacontro lo Sheriff in Europa League. "Un'emozione difficile da spiegare, una cosa che sognerò tutta la vita. Sono tifoso dellada quando sono piccolo e segnare in questo stadio con questa maglia è qualcosa che non riuscivo ad immaginare. Una cosa pazzesca, i tifosi dellasono speciali e questo lo sanno tutti", dice il centrocampista, che ha esultato dando sfogo alle sue emozioni. Classe 2004,è una mezz'ala di 1,80. Piedi e polmoni, nel giro delle Nazionali giovanili. Ora, entra nel tabellino dei marcatori. "Cerco sempre di fare le giocate che ho sempre fatto. Se entri con la paura è la cosa peggiore che può succedere. Ho cercato di stare il più tranquillo ...

Europa - Vince la Roma, ma è seconda. La Fiorentina vince il girone

Con i gol di Lukaku, Belotti e Pisilli la Roma liquida lo Sheriff e chiude il proprio girone eliminatorio di Europa League al secondo posto, alle spalle dello Slavia Praga che liquida a sua volta 4-0 ...

Mourinho scaccia le critiche e premia la Roma: “Devono avere rispetto”

Rilanciare piccoli gioielli grezzi in crescita come Pisilli non può che far piacere: “Ne ho fatti esordire tanti, ma per coloro che sono cresciuti in questa squadra e da piccoli andavano a vedere le ...